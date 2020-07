esclusiva Bordin: "Atalanta, ora il 2° posto per poi puntare allo scudetto l'anno prossimo"

La grande sfida di sabato tra Atalanta ed Inter cattura l'attenzione di molti. Le due squadre si giocheranno il secondo posto: "L'Inter ha il vantaggio di un punto ma la Dea sta facendo davvero una grande corsa", dice a TMW Roberto Bordin ex centrocampista bergamasco. "L'Inter ha avuto alti e bassi però è seconda, anche se non ha saputo tener testa fino in fondo alla Juve. L'Atalanta dal canto suo quest'anno è stata fenomenale".

Quanto potrà pesare la probabile assenza di Ilicic in Champions?

"E' un gran campione e farebbe la differenza in qualunque squadra, ha qualcosa in più ed è un'assenza pesante ma la forza dell'Atalanta è il gruppo che Gasp ha saputo creare, i giocatori sanno andare oltre le assenze di un singolo".

Anche lei ritiene che l'Atalanta possa vincere la Champions?

"Tutto è possibile, il lavoro paga, la squadra ci crede e può competere con le altre più titolate".

Il 2° posto in campionato cosa vorrebbe dire?

"Confermarsi per poi programmare e ripetersi negli anni successivi aprendo un ciclo"

Il prossimo anno l'Atalanta può puntare allo scudetto?

"Certo, credo proprio che stiano lavorando per quello. Ripeto, può competere con club importantissimi".