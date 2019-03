ESCLUSIVA TMW - Braglia: "Romero-Juve? Resterei un altro anno al Genoa"

Simone Braglia ex portiere del Genoa ha parlato a margine della partita delle Genoa Legends e le leggende della serie A. "Quando torno a Genova - dice a TMW - mi sento a casa, mi si apre il cuore. Il Genoa di adesso? Ora ha una sua identità grazie all'avvento di Prandelli. Adesso non c'è da chiedere più di tanto alla squadra. Peccato che sia andato via Piatek ma bisogna mettersi anche nei panni della società che deve mantenere la gestione. Il futuro di Kouamè? Credo sia altrove, spero di vederlo ancora in Italia perchè mi piace anche se ultimamente le prestazioni sono state inferiori rispetto al girone d'andata ma non possiamo pretendere che sia sempre al 101%. Romero? Andare alla Juve ora a non giocare ci penserei bene. La Juve attrae però fossi in lui resterei un altro anno a giocare"

