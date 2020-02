vedi letture

esclusiva Brescia, ag. Andrenacci: “Grande emozione, esordio meritato”

Lorenzo Andrenacci firma l’esordio in Serie A. Il contesto è da sogno, lo Juventus Stadium. E la prestazione nonostante la sconfitta del Brescia per 2-0. “Sono emozionato, con Lorenzo siamo cresciuti insieme anche professionalmente. Lo accompagno dall’inizio della sua carriera, vederlo esordire in Serie A è un’emozione incredibile. Questo esordio è merito suo che ci ha sempre creduto e del Presidente Cellino che gli ha sempre manifestato grande stima”, racconta a TuttoMercatoWeb un emozionato Marco Mignini, agente del portiere del Brescia. “L’esordio - continua l’agente - non era dei più facili, Lorenzo ha dimostrato coraggio e che non ha paura niente. Peccato per il risultato, ma contro la Juve ci può stare. È un ragazzo perbene, dal punto di vista umano e professionale e - conclude Mignini - merita grandi soddisfazioni”.