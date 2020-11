esclusiva Caravello: "La Lazio sta riemergendo. Lotta scudetto aperta a tante, anche la Roma"

Danilo Caravello agente particolarmente esperto ha parlato di vari temi a partire dalla Lazio reduce Intervenendo al TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com, ha detto: "La squadra di Inzaghi ha sempre dimostrato che nelle difficoltà sa far quadrato e risultati. Per me la Lazio come l'Atalanta, affrontando pure la Champions, sta facendo il proprio percorso. E ora in campionato può sfruttare un calendario abbordabile per risalire. In Champions la sfida con lo Zenit può essere la chiave per andare verso gli ottavi".

Immobile può raggiungere Piola nella classifica cannonieri all-time della Lazio.

"Lui e CR7 se continuano con questa media realizzative riusciranno a raggiungere i loro obiettivi. CR7 come miglior marcatore di sempre e Immobile raggiungendo Piola. Immobile è un animale da campo e nel suo territorio preferito, l'area di rigore, non perdona".

Ha saputo rispondere subito alle critiche e alle polemiche...

"In questo periodo di grande sofferenza nella vita di tutti i giorni sarebbe meglio evitare certe polemiche. Immobile ha solo subìto questa situazione, lui non c'entra niente. Faccio un plauso al club per come è stata gestita la vicenda Luis Alberto. Alimentare ulteriori polemiche non sarebbe stato opportuno, tenere una linea più morbida non significa abbassare la guardia da parte della società. E' stata alla fine una gestione intelligente".

Acerbi insostituibile per questa Lazio?

"Da anni dimostra di essere affidabilissimo, il rendimento è sotto gli occhi di tutti, è un professionista esemplare"

La Roma è da scudetto?

"Ci metto pure altre formazioni come anche il Napoli, il Milan. E dico che il Sassuolo è tra le squadre che hanno giocato meglio. La formazione giallorossa viene citata poco e questo è un bene perchè ti permette di restare concentrato. Avrebbe anche un punto di più in classifica senza il ko a tavolino con il Verona. Dalla cintola in su ha nomi importanti e alternative di livello. E manca Zaniolo... Mi sembra una squadra solida, da tenere in considerazione per le prime quattro posizioni. Per lo scudetto dico che la lotta è aperta a più squadre, non perchè la Juve si sia indebolita ma perchè è un'annata molto particolare. Chi ha cambiato meno, adesso è nelle zone alte della classifica"