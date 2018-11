ESCLUSIVA TMW - Chiarugi: "Derby d'Italia per Chiesa. Tra i top anche Pezzella"

© foto di Federico De Luca

Federico Chiesa (6,41), Marco Benassi (6,33) e Jordan Veretout (6,33). Questi i top della Fiorentina secondo TMW nelle prime dodici giornate di campionato. Due conferme, quelle del figlio d'arte e del centrocampista francese, e una sorpresa, visti i cinque gol inaspettati dell'ex Torino. Per commentare l'avvio stagionale dei viola, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato in esclusiva il grande ex Luciano Chiarugi.

Chiarugi, è d'accordo con la top 3 viola finora?

"Sono d'accordo. Chiesa è ormai una certezza, sia della Fiorentina che della Nazionale. Se continuerà a esprimersi così sarà sempre più appetibile per Inter, Juventus e Napoli. Veretout si è confermato un centrocampista completo adattandosi anche al nuovo ruolo di regista. Benassi, invece, ha stupito tutti con una partenza strepitosa. Forse al loro livello avrei messo però anche un altro giocatore".

Quale?

"Parlo di capitan Pezzella. Anche il difensore argentino secondo me è stato tra i trascinatori della Fiorentina in questa prima parte di campionato. Ha salvato più volte il risultato con chiusure efficaci e ha una personalità da vero leader".

Tra i flop troviamo invece Pjaca (5,61) e Simeone (5,63).

"La Fiorentina sta aspettando i colpi di questi due calciatori, è vero. Mancano gli acuti ai quali ci aveva abituati il Cholito lo scorso anno, mentre l'esterno croato finora ha un po' deluso le aspettative. Ma la stagione è ancora lunga".

Intanto, però, la Fiorentina è reduce da quattro pareggi consecutivi, tutti in rimonta.

"Un vero peccato. Col Frosinone sembrava che questa striscia si potesse interrompere, ma i viola hanno sprecato ancora una volta tante palle gol finendo poi per farsi recuperare da un eurogol di Pinamonti nel finale. A Bologna servirà una prova convincente, insieme a un buon risultato, anche perché il 1° dicembre al Franchi arriva la Juve".