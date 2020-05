esclusiva Cinquini: "Niente follie: se ha problemi il Barça con la clausola di Lautaro..."

Che mercato ci aspetta? Tuttomercatoweb.com ne parla con un decano degli uomini mercato italiani come Oreste Cinquini, storica figura della Fiorentina e negli scorsi anni anche in Russia allo Zenit. "Sarà un mercato di scambi e parametri zero. Sarà da capire quando ci saranno le date, fare previsioni ora è difficile. La UEFA ha intenzione di finire le competizioni internazionali, sarà una sessione lunga e influenzata dalle diverse situazioni nazionali. Chi farà la Champions dovrà fare di più e chi farà l'Europa League anche. Credo che sarà un mercato per almeno settembre, oppure anche più lungo".

E che mercato si aspetta per i vari club?

"Difficilmente vedremo spese pazze. L'esempio più eclatante è Lautaro Martinez. Se non fossimo in questi momenti difficili a livello economico, il Barcellona non metterebbe contropartite per abbassare il valore della clausola del giocatore. Il Barça e il Real Madrid, quando vogliono pagano la clausola. Ora no. Credo voglia il Barcellona ma se hanno difficoltà loro, figuriamoci gli altri...".

L'esempio dell'obiettivo delle big è Cavani, in scadenza al PSG.

"Ci sono tanti ragazzi che si avvicinano ai trenta o che li hanno passati a fine contratto. Le squadre cercano giocatori importanti senza spendere a livello patrimoniale. E' una cosa evidente".

Cambierà qualcosa per i Chiesa, per i Tonali?

"Se potranno investire, lo faranno sui ragazzi di prospettiva. Investimenti importanti per il futuro e plusvalenze, dunque. Il valore dei giocatori però si abbassa: se Chiesa prima poteva andare a 70 milioni, adesso metteranno contropartite tecniche nell'affare. Lo stesso per Tonali. Difficilmente i ragazzi potranno avere valutazioni che c'erano dodici mesi fa".

I giocatori si sposteranno dunque, ma per meno soldi e dentro più trattative.

"Chi metterà soldi, lo farà accompagnando liquidità con uno o due calciatori, cercando di sgravarsi di stipendi importanti che non fanno più parte della rosa. I giovani? Si va avanti coi risultati, la cosa migliore sarebbe un mix tra esperienza e ragazzi di classe. Nelle grandi serve coniugare le due cose. Giocare a San Siro non è come giocare al Franchi, farlo a Barcellona non è come farlo a Siviglia e via dicendo".

E lei, è pronto per tornare in sella?

"Mi piacerebbe rientrare. Sto aspettando un'opportunità. Ho finito l'esperienza a San Pietroburgo, ora aspetto se qualcuno avrà bisogno. Ho l'umiltà e la voglia di voler ricominciare, dovunque. Ho la voglia di chi inizia adesso, quella di un ragazzo". pundit