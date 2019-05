ESCLUSIVA TMW - Cinquini: "Roma-Conte, si può. Viola, voglio tornare"

© foto di Lorenzo Marucci

Chiacchierata di mercato con Oreste Cinquini ex ds di Fiorentina, Lazio e Bologna. A partire dalla Roma e l'ipotesi concreta che porta a Conte: "Il quarto posto significa molto per i giallorossi. Una qualificazione Champions potrebbe far sì che Conte sciolga questo modo e la Roma possa alla fine averlo. Su di lui c'è anche il PSG che cambierà Tuchel. Non so se eventualmente se Conte possa prendersi con Mbappè, Neymar e gli altri"

Corsa salvezza

"Il Bologna è praticamente salvo, Mihajlovic ha fatto il miracolo. Ora i toscani sono in una posizione difficile: domenica sarà fondamentale il match con una Fiorentina malata. Ci sono problematiche nella squadra viola e per l'Empoli questo può essere un vantaggio. Tornando alla Fiorentina, tutti sono rimasti spiazzati dall'addio di Pioli che doveva essere gestito diversamente. Mi dicono che avessero già contattato la coppia Faggiano-D'Aversa ma poi tutto è naufragato. Credo che ora i viola debbano mettere le cose a posto, bisogna programmare qualocsa di importante con Montella. La società deve capire cosa vuol dire essere a Firenze e i tifosi devono capire che una proprietà come i Della Valle è difficile da ritrovare"

Il suo sogno?

"Tornare alla Fiorentina, ovvio. E riprendere a lavorare con Antognoni. Questo sì, è un gran sogno"