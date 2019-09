ESCLUSIVA TMW - Colantuono: "Atalanta e Roma corrono. Zagabria superata"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

"Mi aspetto un Roma-Atalanta molto divertente". Stefano Colantuono, ex tecnico nerazzurro, gioca per noi la sfida fra Fonseca e Gasperini, in programma questa sera alle 19. "L'Atalanta dovrà stare attenta, i giallorossi segnano con grande facilità. Vanno marcati bene, prendendo le giuste contromisure, hanno grande velocità. Però, come tutte, qualcosina concede".

Entrambe hanno preso molti gol.

"È una partita difficile per entrambe, la Roma dovrà stare attenta al pressing e alla qualità, ma dalla sua ha la salute, il fatto che segna molto ed è molto predisposta all'attacco. Con il Genoa è finita 3-3, con la Lazio ha rischiato molto. Certo, ha ritrovato Dzeko che sta facendo un inizio di campionato ottimo. Le vedo entrambe in salute".

Però Zagabria...

"La collocherei nella classica serata storta, lo ha dimostrato subito dopo contro la Fiorentina. Al di là del pareggio è stata un'ottima partita, c'è stata grande forza per andare a recuperare una gara che sembrava persa. Per me il pari gli dà grandissimo slancio, perdere quella partita dopo la Champions poteva essere una brutta botta. Un po' come Copenaghen lo scorso anno, quando ha pagato l'eliminazione. La Fiorentina è forte, ha fatto ottime prestazioni contro la Juventus, con il Napoli... l'unico passo falso è stato con il Genoa".

Gasperini potrebbe cambiare modulo?

"È una cosa su cui ha lavorato, in qualche partita lo ha già provato. Non credo che inizialmente vada a toccare meccaniche già consolidate, ma questo ipotetico 4-2-3-1 potrebbe riproporlo più spesso".