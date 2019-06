ESCLUSIVA TMW - Cornago (As): "James-Napoli si fa. Ceballos verso la Premier"

© foto di J.M.Colomo

James Rodriguez, Fabian Ruiz, Theo Hernandez, Dani Ceballos... L'asse di mercato tra Italia e Madrid non è mai stato così caliente. Con tre possibili operazioni in entrata per Napoli e Milan e una per il Real di Zidane. TuttoMercatoWeb.com ne ha parlato nel dettaglio col giornalista del quotidiano spagnolo As, Eduardo Cornago.

Cornago, partiamo da James: l'affare col Napoli si farà?

"James giocherà nel Napoli, non ci sono dubbi. Ancelotti era già riuscito a portarselo al Bayern Monaco e a Madrid Zidane non vuole neanche più vederlo. Andranno risolti gli ultimi nodi economici tra i club, ma l'affare si farà sicuramente. La cessione di James, d'altronde, è una condizione fondamentale per accelerare su Paul Pogba".

È stato proprio As a rilanciare stamani la notizia dell'interesse del Real Madrid per Fabian Ruiz.

"Il Real Madrid apprezza molto Fabian, lo aveva già cercato ai tempi del Betis. I blancos lo stanno monitorando con grande attenzione, parliamo di un ottimo centrocampista che si adatterebbe benissimo allo stile di Zidane e al nuovo modello di giovani promesse lanciato da Florentino. Per questo il Real si sta già muovendo seriamente".

Chiosa su Ceballos e Theo Hernandez, obiettivi del Milan. Qual è al momento la loro situazione?

"Ceballos e Theo sono fuori dal progetto tecnico del Real Madrid, Zidane non li vede e partiranno al 100%. Su Theo non c'è solo il Milan, credo che sceglierà l'ingaggio migliore e a lui più conveniente. La partenza di Ceballos sarebbe invece un vero peccato considerando il grande talento del giocatore. I blancos però vogliono monetizzare anche con lui e oggi, sinceramente, lo vedo più verso la Premier che verso la Serie A, magari al Tottenham".