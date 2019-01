ESCLUSIVA TMW - D. Lippi: "Piatek strabiliante. Caceres? Tante offerte ma la Juve è la Juve"

Davide Lippi agente e grande esperto di mercato ha parlato a TMW inizialmente di Piatek: "Gran colpo: sono sincero, lo conoscevo poco, a Genova mi ha strabiliato e vedendolo contro il Napoli resto ancor più a bocca aperta. Ha cattiveria e sembra davvero Robocop, come dice Gattuso. Se il buongiorno si vede dal mattino, c'è da divertirsi"

Al Milan poteva arrivare Carrasco?

La società è alla ricerca di un esterno alto a sinistra ma non è facile trovarlo a gennaio. Il Milan peraltro non è squadra qualsiasi. Poteva essere Carrasco ma mi sembra di aver capito che la trattativa non è mai decollata"

Chiesa adesso quanto vale?

"Ha fatto una gran crescita. Spero per Firenze e la Fiorentina che riescano a mantenerlo perché con quei tre davanti c'è da divertirsi. Spero per il mio amico Andrea Della Valle che diano grandi soddisfazioni, il presidente ha creduto sempre in questa società, ha investito tanto e con la città merita della soddisfazioni"

Chiesa uno dei simboli della Nazionale del futuro?

Abbiamo giocatori importanti, anche Zaniolo sta andando forte. Ci sono giocatori di valore come anche i miei assistit Caprari, Spinazzola e Politano"

Spinazzola contento di essere rimasto alla Juve?

"Contento di esser rimasto alla Juve e giocarsi le sue chance. Ha le qualità per giocare lì e sono convinto che Allegri e la società punteranno su di lui"

Che operazione è stata quella per il ritorno di Caceres?

Operazione veloce, la Juve è stata deteminata e concreta e il giocatore è felice di tornare a Torino anche solo per sei mesi. Aveva offerte economiche importanti e di durata di contratto più lunga ma quando ha sentito che c'era la Juve non ha esitato un secondo "

