ESCLUSIVA TMW - D. Lucarelli: "Simeone-Cagliari, sarà ok. Chiesa inventerà"

Davide Lucarelli, ex difensore e collaboratore di Pioli alla Fiorentina, ha parlato così a TuttoMercatoWeb.com a margine della partita tra vecchie glorie sul Pisa in memoria di Romeo Anconetani a vent'anni dalla sua scomparsa: "Su Anconetani ci sarebbero tanti aneddoti da raccontare, ma quello che ricordo più di tutti è quando mi chiamò un venerdì sera tardi per dirmi: 'Lucarelli lei deve prendere l'aereo domani e venire a Pisa'. Ad Avellino non mi avevano detto niente ma il giorno dopo partii per Pisa e firmai: non mi pento di averlo fatto". Da ex viola ha parlato del trasferimento del Cholito Simeone al Cagliari: " È un ragazzo volenteroso, ha tanta grinta. A Firenze ha sbagliato qualche gol ed è andata un po' così... Ora è in una buona squadra e con un ottimo allenatore: si può rilanciare. Sono convinto che un ragazzo come lui possa avere un anno sottotono ma poi viene fuori grazie al suo carattere. Può fare sia da prima che da seconda punta: lavora tanto e ha sempre rendimento". Sulla nuova Fiorentina ha detto: "La prima contro il Napoli ho visto un grande entusiasmo. Il pubblico ha voglia di risultati, ci tengono molto. Questo entusiasmo ha portato forza anche alla squadra, la squadra era motivata. A Genoa un po' meno però adesso ci sono due partite abbastanza difficili: possono fare bene". Poi su Chiesa: "L'estate non ha inciso per niente su di lui. È un ragazzo umile, guidato da una famiglia sana. Ha grandi qualità. Con l'Italia ha fatto bene e anche con il Genoa le occasioni della Fiorentina le ha create Chiesa. Può inventare in ogni momento, sono convinto che lo farà anche nelle prossime partite". Quindi su Fiorentina-Juventus: "È la partita giusta. A Firenze l'aspettano per tutto l'anno, sarà difficile ma con l'entusiasmo che c'è la Viola può dare fastidio alla Juve. Tutti devono dare il 100% però".

clicca sotto per guardare