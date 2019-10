ESCLUSIVA TMW - De Giorgis: "Samp, Ranieri condottiero. E la squadra c'è"

© foto di Image Sport

La situazione della Samp è delicata a livello di risultati e dal punto di vista societario. Ne abbiamo parlato con un ex blucerchiato come Giorgio De Giorgis che da genovese vive ancora meglio la vicenda. "Credo che negli ultimi anni l'asticella della Samp si sia alzata molto - spiega a TMW - non so niente dei conti ma la Samp in questi anni ha comprato bene e venduto meglio. Dovrebbe quindi essere una società sana. I fastidi nei confronti di Ferrero sono forse legati al suo modo di fare però a parte quest'anno i risultati parlano per lui. E ' il primo anno che la Samp non sta raccogliendo granchè ma ci vuole pazienza. E' chiaro che poi la questione del mancato trasferimento delle quote societarie non ha aiutato".

Intanto è arrivato Ranieri. Che ne pensa?

"Sa come muoversi in campo e nello spogliatoio. Gli basta uno sguardo per farsi capire. E' stato il mio capitano al Catanzaro e già allora dava direttive ed era un leader. E' una persona limpida e schietta, rispetta tutti ma va per la sua strada".

Che cammino sarà per la salvezza?

"Può complicarsi però la squadra c''è. Basta un bel risultato domenica e tante cose possono tornare a posto, come sempre succede nel calcio".