ESCLUSIVA TMW - Di Chiara: "Roma in dismissione.Balo? Più Viola che Parma"

Fonte: Lorenzo Marucci

L'ex calciatore di Roma, Fiorentina e Parma Alberto Di Chiara, intervistato da TMW a Firenze, ha parlato così della trattativa tra Roma e Napoli per la cessione di Kostas Manolas, oltre a commentare il possibile ritorno in Italia di Mario Balotelli: "La Roma sta un po' svendendo. Sono andati via due simboli giallorossi come Totti e De Rossi e mi sembra un momento molto particolare per il club capitolino. Dopo il raffreddamento del discorso stadio, Pallotta ha infatti mollato la presa e la sua Roma oggi vive una fase di dismissione".

Manolas al Napoli?

"Sarebbe certamente una perdita importante per i giallorossi, parliamo di un difensore forte. Non so se valga i 36 milioni di euro della clausola, ma in questo mercato così pazzo ci può stare tutto. Ogni cifra ormai è gonfiata".

Balotelli: Fiorentina o Parma?

"Si parla di lui da quando aveva 20 anni. Se gioca con la testa giusta può fare bene, direi che con quello che c'è in giro Mario potrebbe essere una scommessa da rischiare. Tra Firenze e Parma io lo vedrei meglio in viola. La Fiorentina ha bisogno di una scossa, l'arrivo di Commisso ha alzato il livello delle aspettative e speriamo che dalle parole si passi presto ai fatti. La nuova proprietà in ogni caso mi sembra solida e volenterosa".