La Juve esce male dal Wanda Metropolitano: l'Atletico Madrid si è dimostrato caratterialmente più forte ma anche dal punto di vista del gioco è stato superiore. E il camino per il passaggio ai quarti si fa molto complicato. "Ci sono ancora possibilità di passare il turno", dice a Tuttomercatoweb.com Angelo Di Livio che con i bianconeri ha vinto la Champions nel 1996. "Servirà però tutt'altra partita rispetto a ieri. E' stata una serata in cui sono mancati tutti, la Juve non ha giocato da squadra".

E' mancato tra gli altri anche Dybala...

"In quella posizione non lo vedo. Non credo possa fare il trequartista in partite contro squadre di un certo livello"

E adesso cosa servirà nello specifico per ribaltare il risultato?

"Recuperare due gol ad una squadra caratteriale come l'Atletico Madrid non sarà facile ma ci deve provare e a mio parere ce la può fare".