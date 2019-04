ESCLUSIVA TMW - Dini su Semplici: "La sua mentalità ha battuto Roma e Lazio"

Tre vittorie di fila e cinque punti di vantaggio sul Bologna, che occupa l'ultimo posto che porta negli inferi della Serie B. La SPAL vive un ottimo momento di forma e vede la salvezza come obiettivo possibile, merito anche del tecnico Leonardo Semplici che ha saputo mettere ko le resistenze di Roma, Frosinone e Lazio. Le tre formazioni laziali sconfitte prima e dopo la sosta, un rendimento che mette i ferraresi sulla retta via per portare a casa l'obiettivo stagionale: la permanenza in Serie A. Sarebbe la seconda di fila e con lo stesso condottiero. A commentare il momento vissuto dall'allenatore, attraverso il microfono di Tuttomercatoweb.com, è l'avvocato Giulio Dini che da anni rappresenta il mister estense. "C'è da dire che le recenti vittorie portate a casa sono frutto della duttilità della squadra, fermo restando che Semplici cerca sempre di fare la partita anche quando gli avversari sono sulla carta più forti. Con la Lazio la squadra è riuscita a giocare compatta, senza lasciare opportunità apprezzabili. C’è uno spirito comune in squadra", ha detto l'avvocato Dini che ha poi proseguito: "La squadra di Leonardo è un blocco formatosi durante gli anni che lo segue con dedizione. Tutti gli elementi della rosa si sentono coinvolti, perché Semplici fa giocare tutti. E' partito dal basso e ha scalato ogni categoria, merito del suo impegno e della sua grande preparazione. Punta sempre in alto e non si accontenta, come dimostra la sua mentalità: vuole vincere e vuole farlo grazie al gioco".