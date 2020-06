esclusiva Domenghini: "Inter, poche chiacchiere e vincerle tutte. Senza pubblico non è calcio"

Cinquantadue anni fa l'Italia vinceva l'Europeo battendo in finale la Jugoslavia. Di quel gruppo azzurro faceva parte anche Angelo Domenghini che a Tuttomercatoweb.com ricorda: "Sono passati tanti anni e si dice sempre, in prossimità di una nuova edizione dei campionati, che potrà essere la volta buona per gli azzurri. Speriamo nel prossimo anno visto che ancora quel successo non è stato bissato. Il nostro segreto fu il gruppo, guidato da un bravo allenatore come Valcareggi. Facemmo di tutto per vincere e lo meritammo".

Riprende la stagione e che cosa si aspetta dall'Inter?

"io in realtà mi aspettavo lo stop del campionato. Senza pubblico non è giusto. In campo tra giocatori e addetti ai lavori ci saranno cento persone che secondo me saranno tutte a rischio. Avrei fermato il campionato come in C, anche se il risultato sul campo ottenuto alla fine regolare della stagione è la cosa migliore. In ogni caso ripeto, senza public non è calcio e anche tanti giocatori non potranno avere quella carica che può dare la gente sulle tribune".

Che cosa si aspetta comunque dall'Inter?

"Meno chiacchiere e più fatti. Deve vincere tutte le partite per ribaltare la classifica e sperare che Juve e Lazio possano fare qualche passo falso".

Su Lautaro invece che idea si è fatto?

"Credo che vada via ma dopo i 50 milioni incassati dalla cessione di Icardi e quelli che arriveranno dalla cessione di Lautaro dovranno essere acquistati due-tre giocatori che siano tra i più bravi d'Europa".