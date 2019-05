ESCLUSIVA TMW - Dominio Juve, Incocciati: "Bisogna riequilibrare la Serie A"

Fonte: Dal nostro inviato, Alessandro Rimi

© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

Le squadre che fanno un bel gioco alla fine raccolgono buoni risultati e questo è il caso dell'Atalanta, che quest'anno nella continuità ha prodotto un grande gioco. Lo sport è giusto che premi chi diffonde un buon messaggio, quindi attaccare e sviluppare nel migliore dei modi le potenzialità dei calciatori". Parole e pensieri di Beppe Incocciati, allenatore presente all'evento benefico 'Barlassina Country Club'.

Qual è la ricetta per vincere la Champions League?

"Il Real Madrid negli ultimi tre anni ha vinto meritatamente. Quest'anno, invece, non ha fatto grandi cose, nemmeno in campionato, e il verdetto è stato chiaro. Oggi stiamo prendendo spunto dal calcio inglese che sta tornando alla ribalta perché ha più disciplina tattica. Ma rimane inalterato un concetto importante: il calciatore deve correre in avanti, mentre in Italia i nostri calciatori tendiamo a farli correre indietro. Il calcio italiano da troppi anni non è all'avanguardia, sia nelle competizioni che club che con la Nazionale".

Quale sarà l'anti-Juve il prossimo anno?

"Vedremo adesso col cambio al timone cosa accadrà in casa Juventus. A livello potenziale, la Juve però è diversi step in avanti. Le altre devono correre ai ripari, bisogna tornare a una situazione di equilibrio in cui anni addietro anche il Verona poteva vincere il campionato. Non vorrei che il fattore economico diventasse troppo determinante. Bisogna fare qualcosa".