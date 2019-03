ESCLUSIVA TMW - Donnarumma 1°, il primo Presidente: "Era fatta con l'Inter"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima ancora delle giovanili del Milan, la favola di Gianluigi Donnarumma inizia nella Scuola Calcio Club Napoli nel lontano 2003. È proprio nella società della sua Castellamare di Stabia che il portiere rossonero e della Nazionale ha imparato infatti il difficile mestiere del portiere. Per celebrare il suo primo posto nella speciale classifica di TMW dei 100 migliori talenti italiani, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato in esclusiva esattamente chi lo ha visto sbocciare a suon di paratone e riflessi felini: il suo primo presidente Ciro Amore.

Gianluigi e Antonio Donnarumma, ma anche Antonio Mirante... L'A.S.D. Club Napoli è ormai un vero punto di riferimento per tanti aspiranti portieri.

"Siamo molto contenti che tre dei nostri ragazzi siano arrivati a giocare in Serie A. Parliamo di tre bravissime persone, oltre che grandi portieri. Siamo fieri di loro e speriamo di poter lanciare ancora tante nuove promesse in futuro".

Focalizzandoci nello specifico su 'Gigio', che ricordo ha di quel ragazzone classe '99?

"È sempre stato un ragazzo prodigio, forte tecnicamente e dotato di mezzi fisici straordinari. Abbiamo capito subito di avere dinanzi a noi un potenziale grande portiere, tant'è che già da piccolo giocava con ragazzi molto più grandi di lui. Senza alcuna paura e senza ovviamente sfigurare".

Si dice che nel 2013, prima del Milan, Donnarumma fosse a un passo dall'Inter. Ce lo conferma?

"È vero. L'Inter fu la prima squadra a muoversi per lui. Lo aspettava già un pre-contratto coi nerazzurri, avevamo trovato un accordo, ma poi irruppe nella trattativa il Milan e Gigio già allora non ebbe alcun dubbio su chi scegliere".

Dopo aver blindato la porta rossonera, secondo lei sarà proprio lui l'erede di Buffon in maglia azzurra?

"Ne sono convinto. Il nostro Donnarumma ha tutte le qualità per diventare il nuovo Buffon e difendere la porta della Nazionale italiana per molti, molti anni a venire. Gli facciamo un grosso in bocca al lupo e gli auguriamo il meglio. Il Club Napoli sarà sempre con lui".