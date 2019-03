ESCLUSIVA TMW - Ds Olbia su Biancu (49°): "Professionista esemplare"

© foto di Sandro Giordano/Olbia Calcio

Venticinque presenze in Serie C al primo anno fra i professionisti dopo la fine del percorso nel settore giovanile del Cagliari. Stiamo parlando di Roberto Biancu, centrocampista classe 2000, al numero 49 della classifica de "I 100 Giovani d'Italia" stilata da TuttoMercatoWeb.com. Su di lui ha preso la parola il ds del club isolano Pierluigi Carta: "Così come l'altro 2000 che abbiamo in prestito dal Cagliari, Caligara, anche Biancu è una mezzala molto duttile, tecnica e con una buona capacità fisica. Nonostante abbia meno di 20 anni è un professionista esemplare e questo lo aiuterà sicuramente nel prosieguo della carriera. Pronto per la Serie A? Credo che ogni percorso di crescita abbia bisogno di essere affrontato secondo tappe precise. Non bisogna avere fretta e credo che il prossimo anno affrontare un'avventura in B possa essere la scelta giusta. Visto che siamo a parlare di classe 2000 ci tengo a citare anche anche un altro ragazzo: Gabriele Bellodi. Centrale difensivo scuola Milan è un vero leader in campo nonostante i 18 anni. Lo abbiamo fortemente voluto la scorsa estate e abbiamo avuto a disposizione un calciatore maturo, che sa andare oltre l'errore e crescere di gara in gara".