ESCLUSIVA TMW - E. Rossi: "Toro, prenderei un rinforzo per reparto"

Vigilia della sfida col Debrecen per il Torino, impegnato nella sfida d'andata del secondo turno preliminare di Europa League. "La squadra di Mazzarri ha il vantaggio di essere la stessa rispetto all'anno scorso. Dal punto di vista della conoscenza tra giocatori non ha nessun problema", dice a TMW Ezio Rossi, a lungo difensore e poi anche allenatore del Toro. "Si riprende da dove la squadra aveva finito. A livello atletico magari la squadra sarà un po' in ritardo però credo che dal punto di vista tecnico sia superiore".

Dal mercato che cosa si aspetta?

"Dopo il passaggio del turno il Toro si muoverà. E credo che serva un giocatore per reparto. Occorre avere un attaccante con caratteristiche diverse da Belotti e Zaza, in modo da poter schierare una formazione con due punte e un trequartista. Belotti e Zaza difficilmente possono convivere"

Verdi potrebbe essere l'elemento giusto?

"Verdi è più simile a Iago mentre De Paul potrebbe essere l'ideale"

Ci sarebbe anche l'ipotesi Politano...

"Con lui però devi giocare col 3-4-3 e non hai la variabile di giocare con la seconda punta. Per fare il salto di qualità e per stabilirsi definitivamente in Europa sarebbe perfetto poter prendere due giocatori, uno con caratteristiche da esterno, un altro con quelle da seconda punta. Sarebbe il passo decisivo per entrare nei piani alti della classifica".