ESCLUSIVA TMW - Empoli, Corsi: "Brava Fiorentina, Traoré grande colpo"

"C'è soddisfazione per la chiusura dell'operazione. Traoré è un prodotto del nostro settore giovanile che ha disputato un ottimo girone d'andata e quando un nostro giocatore va via per migliorare a noi non può che fare piacere". Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ai nostri microfoni ha commentato il trasferimento alla Fiorentina di Hamed Junior Traorè, centrocampista classe 2000. In mattinata, i due club hanno comunicato che il calciatore ivoriano in estate si trasferirà a Firenze.

Dall'Inter al Napoli, tutti volevano Traoré. Come mai la Fiorentina?

"Innanzitutto voglio precisare che i rapporti tra le due società sono ottimi. E poi dico che la Fiorentina s'è mossa bene, dandoci la possibilità di tenere Traoré fino a giugno".

Dodici milioni di euro, la Fiorentina l'ha preso a un buon prezzo.

"La Fiorentina l'ha pagato molto per quello che è il suo valore attuale, ma poco per quanto potrà valere in futuro. Sono sicuro che fino a questo momento abbiamo visto solo il 60-70% delle potenzialità di Traoré. E, purtroppo per noi, l'Empoli il meglio di questo calciatore lo vedrà solo in tv".

Avete evitato un'asta per avere a disposizione un giocatore più tranquillo nel girone di ritorno?

"No, non è questo il punto: io non voglio un Traoré tranquillo, voglio un giocatore determinato. Lottiamo per un grande obiettivo che è la salvezza e sono sicuro che anche nel girone di ritorno ci darà una grossa mano".

State parlando anche di altri calciatori con la Fiorentina? Si parla del prestito di Dusan Vlahovic.

"Posso solo dire che in questo momento stiamo facendo delle valutazioni...".