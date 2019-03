ESCLUSIVA TMW - Empoli, Di Lorenzo: "Dalla C alla A, ora sogno la salvezza"

© foto di Federico Gaetano

"Spiace per il giocatore ma per noi è una notizia positiva....". Sincero e diretto. Dal Carlo Castellani di Empoli, Giovanni Di Lorenzo, terzino destro della formazione azzurra, è chiaro. L'assenza prevista di Cristiano Ronaldo contro i toscani per la difficilissima trasferta di sabato non è stata certo accolta con dispiacere dai ragazzi di Aurelio Andreazzoli, come ammesso dal terzino a Tuttomercatoweb.com in esclusiva. "Vedendo quello che ha fatto all'andata, a loro mancherà un giocatore importantissimo ma se gli mancherà, saremo tutti un po' più felici".

Dopo la Juventus, sarà il turno di sfidare il Napoli.

"Abbiamo due partite difficilissime sulla carta, dobbiamo affrontarle tranquilli, spensierati. Quando affrontiamo queste squadre serve spregiudicatezza, dovremo essere bravi mettendoli in difficoltà".

Cosa teme di questa Juventus?

"Sono tutti giocatori fortissimi, hanno dimostrato di essere i più forti e lo stanno facendo da molti anni. Sarà difficilissima ma è un piacere affrontare squadre così, va presa tranquillamente facendo la nostra partita".

Ci parla del suo bilancio personale?

"Sono abbastanza soddisfatto, ho alternato buone prestazioni ad altre meno buone ma per essere il primo anno sto facendo bene. Devo continuare così, la salvezza è un obiettivo da raggiungere".

Chi vede più in difficoltà delle avversarie?

"Forse l'Udinese, che ha cambiato di recente guida tecnica. Il Bologna si sta riprendendo con Mihajlovic, la Spal ha fatto una grande vittoria con la Roma, sarà lottata fino alla fine e dovremo essere bravi a sbagliare il meno possibile. Se sbagli due partite sei fuori, dobbiamo continuare a lavorare e vedremo dove saremo".

Cambiare allenatore a volte aiuta, altre no. La gara col Frosinone racconta che il cambio a voi è servito...

"E' arrivata la scossa, siamo contenti. Spiace, certo, quando viene esonerato un allenatore vuol dire che abbiamo sbagliato qualcosa. Non so dire cosa abbiamo sbagliato con Iachini: eravamo partiti bene, poi abbiamo avuto risultati altalenanti, poi qualche gara buona dove non abbiamo raccolto i punti meritati, siamo andati giù moralmente e non siamo più risaliti. Però siamo cresciuti, anche personalmente l'ho fatto: spiace, ora però siamo contenti sia tornato Andreazzoli e con lui cercheremo di raggiungere l'obiettivo".

Dall'azzurro all'azzurro: pensa alla Nazionale?

"E' un sogno: fino a poco fa giocavo in Lega Pro, ora sono in Serie A. Parlare di Nazionale è.... Un sogno. Lavorerò duramente, sperando che si avveri".

Caputo contro Ronaldo: la sfida tra i migliori attaccanti di Empoli e Juventus non ci sarà sabato...

"In Serie B, da un paio di anni, dimostrava di essere di valore e quando una punta segna, lo fa ovunque. Sta facendo benissimo, peccato per i rigori sbagliati, però siamo contenti e la salvezza passa dai suoi gol. Ce lo teniamo stretto, speriamo di metterlo in condizione di segnare".

A lei che effetto fa essere uomo mercato?

"Non ci penso: vediamo di finire bene l'anno, di raggiungere bene la salvezza, che è importante per tutti e cambia ogni prospettiva. Poi vedremo cosa accadrà".

Che idea si è fatto di Moise Kean?

"Vedendo da fuori, anche se giovane, è bello strutturato, un giocatore fisico e forte. E' un bene per il calcio italiano, sta facendo benissimo nei pochi spezzoni concessi: vedremo se giocherà, sarà un avversario bello tosto".