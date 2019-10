ESCLUSIVA TMW - Euro 2020, la lista di Apolloni: "Berardi da inserire"

© foto di Giovanni Padovani

In vista degli Europei 2020 abbiamo sentito il parere di Luigi Apolloni, ex difensore azzurro, soprattutto per fare il punto della situazione sui giocatori che ad oggi meritano di essere chiamati per la spedizione europea

Portieri: Donnarumma, Sirigu e poi il terzo a seconda delle risposte del campionato

Terzini destri: Ok Florenzi, Di Lorenzo

Terzini sinistri: tra Emerson, Biraghi, Spinazzola e De Sciglio Mancini può scegliere tra calciatori di ottima qualità

Centrali: Romagnoli, Acerbi, Bonucci e Chiellini. Quest'ultimo lo porterei comunque anche se non fosse al cento per cento perchè è di totale affidamento

Centrocampisti: Verratti, Jorginho, Pellegrini, Sensi, Barella. Porterei Tonali perchè oltre ad essere un giocatore molto interessante può rappresentare un sostituto per Verratti e Jorginho. Sono scelte comunque difficili e legate al prosieguo del campionato

Esterni: Chiesa, Insigne, Bernardeschi e poi Berardi che finora non ha mai completamente mostrato il suo valore ma tecnicamente non si discute

Centravanti: Immobile, Belotti. Balotelli? Dipende da lui