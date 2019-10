ESCLUSIVA TMW - Euro 2020, la lista di Graziani: "Porterei Zaniolo"

L'Italia guarda agli Europei e Mancini ha tempo per lavorare sulle scelte da effettuare in vista del 12 giugno, data di inizio della kermesse continentale. Vari giocatori sembrano già sicuri del posto, ma in alcuni ruoli il ct deve decidere. Abbiamo sentito il parere di Ciccio Graziani, campione del mondo nell'82 per fare un punto della situazione sulla lista degli azzurri. Queste le indicazioni di Graziani:

Portieri: Donnarumma, Sirigu e poi dico Meret che mi sembra i più pronto anche perchè gioca in una squadra più competitiva

Terzini destri: Florenzi e Di Lorenzo ma attenzione a Zappacosta

Terzini sinistri: Emerson più Spinazzola o Biraghi

Centrali: ok Chiellini, Bonucci, Romagnoli e Acerbi ma occhio anche alla crescita di Mancini

Centrocampisti: Verratti, Jorginho, Pellegrini, Sensi, Barella ma porterei pure uno tra Zaniolo che l'anno scorso ha giocato la Champions e Tonali di cui bisogna vedere la crescita in questa stagione. Senza dimenticare Castrovilli. Inoltre Florenzi potrebbe essere inserito nei centrocampisti con Zappacosta terzino

Esterni: Chiesa, Bernardeschi, Insigne e magari Berardi a cui poteva esser data una chance ieri anzichè a Grifo

Centravanti: Immobile, Belotti. Balotelli sotto osservazione