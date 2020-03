esclusiva Euro2021, le reazioni in Danimarca: "Eriksen potrà tornare al top. Via ct Hareide"

Euro 2020 è ufficialmente slittato a causa della pandemia da coronavirus. Tuttomercatoweb ha raccolto le opinioni dei giornalisti delle Nazionali coinvolte. Tre domande per ognuno. Per la Danimarca risponde il collega Klaus Egelund, di Ekstra Bladet:

Cosa ne pensi del rinvio di Euro 2020 e come può condizionare la Nazionale?

"Posticipare gli Europei è la decisione corretta. Senza i tornei per club non avrebbero avuto la possibilità di terminare la stagione in modo adeguato. Ora c'è tempo per correre ai ripari e trovare un finale appropriato che porti anche benefici alle competizioni UEFA. Per quel che riguarda la Nazionale danese credo che ne potrà solo beneficiare di questo slittamento. Abbiamo giocatori giovani come Kasper Dolberg e Joachim Andersen che stanno crescendo e avranno un anno di esperienza in più. Anche Eriksen, si spera, sarà in condizioni migliori. Dall'altra parte il commissario tecnico Hareide non ci sarà più".

Come valuti la sospensione del campionato e quale potrebbe essere la formula più giusta da adottare per terminare il torneo?

"Posticipare il campionato è l'unica decisione da prendere. Ci sono tanti modi per terminare la stagione. Rimangono solo due turni al termine della regular season che potrebbe essere un naturale finale nel caso la battaglia al virus dovesse procrastinarsi. La salute e la sicurezza sono fondamentali.

Come stai vivendo personalmente e come il tuo Paese sta affrontando l'emergenza COVID?

"La diffusione del Coronavirus è stato uno shock enorme che ha distrutto la vita di tutti. Da una prospettiva personale è difficile vedere le notizie sportive avere molta importanza rispetto ad altre notizie. Trascorrerò del tempo con i miei figli fino ad aprile. Conosco numerosi amici in una posizione simile. Sento i miei amici la sera via Skype e discutiamo mentre beviamo una birra. Le scuole sono chiuse ma i negozi rimangono aperti e ci si comporta con discrezione. Sono giorni drammatici ma non ci perdiamo d'animo".