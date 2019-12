ESCLUSIVA TMW - Falsini: "Parma, prendi Bonifazi. Lucarelli simbolo decade"

Il 2019 si è chiuso in modo dolcissimo, con un settimo posto che parla chiaro sul rendimento di una squadra che in estate ha investito tanto per migliorare e che nel nuovo anno sarà chiamata a confermarsi. A Gianluca Falsini, ex crociato, abbiamo chiesto i segreti del rendimento crociato: "Il segreto del 2019 del Parma è stato il tecnico, Roberto D'Aversa, ma anche la società, il management sportivo. Tutti hanno fatto sì che le componenti della società formassero un blocco unico, in modo tale da sviluppare al meglio le potenzialità e le qualità dell'organico. Un plauso a D'Aversa e a tutto il comparto tecnico, bravi anche i tifosi, che hanno dato una mano incredibile".

Le carenze della rosa sono però evidenti: chi sarebbe l'innesto giusto?

"Kurtic e Bonifazi: Kevin l'ho allenato e secondo è un giocatore perfetto per la piazza di Parma. Kurtic è uno dei centrocampisti più forti della Serie A, per le squadre di medio livello almeno, sarebbe l'innesto ideale".

Chi è stato il giocatore del decennio gialloblù secondo te?

"Se dobbiamo analizzare il punto di vista tecnico potrebbe essere Gervinho, se invece parliamo di rappresentanza e abilità nel difendere i colori del Parma, la risposta è scontata: Alessandro Lucarelli".