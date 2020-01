ESCLUSIVA TMW - Fascetti: "Offese a Gasp? C'è ignoranza ma è battaglia persa"

Infuria ancora la polemica tra Gasperini e i tifosi viola. Dopo la risposta del tecnico dell'Atalanta ai sostenitori viola che lo avevano insultato ("figli di p... sono loro") anche il presidente della Fiorentina Commisso è intervenuto sulla questione invitando lo stesso Gasp a guardare quel che succede in casa sua. Sul tema abbiamo sentito il parere di Eugenio Fascetti, tecnico pungente che in carriera nei vari stadi ha anche dovuto sopportare qualche insulto. "Non è la prima volta che il pubblico se la prende con un allenatore - dice a TMW - dietro alle panchine c'è spesso gente che rompe le scatole per tutta la partita. Sono cose brutte, è ignoranza. In certi stadi ci sono persone che vanno lì solo per offendere e questo non è normale. Detto questo lascerei poi perdere la questione".

In che senso?

"Purtroppo è una battaglia persa. Un allenatore regge, regge e poi sbotta. Gasperini è un sanguigno e ha risposto. Non so se ha fatto bene o ha fatto male. Ma dico che anche in altri settori della vita, dove c'è meno stress, si ascoltano insulti. E allora moderiamo tutti i termini. Peccato perchè la partita era stata interessante, con una vittoria della Fiorentina che dà morale alla squadra di Iachini. Vincere in dieci contro i bergamaschi è una bella iniezione di fiducia"