ESCLUSIVA TMW - Fascetti: "Roma, sembra un nido di vipere. Piazza pulita"

La Roma nel pieno delle polemiche. Dopo le indiscrezioni di Repubbluca su De Rossi e la lettera di oggi del patron Pallotta. "A sentire queste ricostruzioni, sembra che alla Roma ci sia un nido di vipere", dice a Tuttomercatoweb.com Eugenio Fascetti. "Se è vero, poi basta guardare i risultati. Non è bello quello che sarebbe accaduto, viene fuori un quadro da uno contro l'altro e l'allenatore in mezzo che ha pagato".

E adesso come riparte la Roma?

"Facendo piazza pulita. Pallotta deve avere il coraggio di iniziare daccapo"

Da ex laziale che pensa dell'ipotesi Mihajlovic allenatore della Roma?

"Fa un mestiere che può portarlo dappertutto. Ci sono stati allenatori che si sono seduti su entrambe le panchine, su tutti Zeman. Non sarebbe uno scandalo. Peraltro Mihajlovic ha giocato nella Roma".

A questo proposito che pensa di Conte all'Inter? Tanti tifosi della Juve non hanno per niente gradito...

"Mi ricordo di Capello che disse che mai sarebbe andato alla Juve e il giorno dopo firmò con i bianconeri. I professionisti vanno dove c'è lavoro. Io ad esempio guidai il Lecce e poi andai anche al Bari".

Conte all'Inter che sensazioni le suscita?

"Dovrà ricostruire l'ambiente e la squadra. Ha scelto il momento giusto per andare ai nerazzurri. Ha tutto per far meglio di Spalletti che comunque i risultati li ha ottenuti".