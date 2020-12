esclusiva Ferrajolo: "Caso Suarez? Vicenda grave a livello etico e sportivo. Rischio illecito"

"E' una vicenda grave anche se portata avanti con dilettantismo". Luigi Ferrajolo a lungo vicedirettore del Corriere dello Sport-Stadio e ora presidente dell'Ussi, si esprime così a proposito del caso Suarez. "E' grave - dice a TMW . perchè in Italia ci sono tanti stranieri che avrebbero diritto ad avere la cittadinanza e non riescono ad averla o devono aspettare tanto tempo. Tutto questo dunque stride: emerge questo mondo del calcio che va sopra le regole, si sente più forte di tutti i problemi. Ed è un qualcosa che dà fastidio soprattutto se fatto da una grande società. E' un fatto grave sotto il profilo etico. E poi è sembrato un imbroglio fatto da poveri pasticcioni: Suarez che arriva con l'elicottero e dopo meno di un'ora ha già superato l'esame..."

E poi c'è l'aspetto sportivo...

"La procura Federale aprirà un'indagine. A chi giovava fare Suarez italiano? Paratici si sarebbe speso perchè la Juve lo voleva prendere. Se è effettivamente così è una pesante scorrettezza della Juve verso le carte federali. Non so a cosa la procura arriverà come provvedimenti. Nessuno può prevedere, però non è una cosa da prendere a cuor leggero sia sotto il profilo etico che su quello regolamentare-sportivo. Ci può essere anche l'illecito, lo capiremo in futuro".