ESCLUSIVA TMW - Ferreira Pinto: "Atalanta un po' appagata. Ma gioca bene"

Adriano Ferreira Pinto ai microfoni di TMW ha analizzato le prime otto giornate dell'Atalanta: "Un po' di difficoltà c'è, ma negli ultimi due anni ha speso molto a livello fisico e mentale. Un po' di appagamento ci può stare, sono partiti anche prima con la preparazione per l'Europa. E' una squadra che gioca ancora bene, ha tutto per riprendersi. L'eliminazione dall'Europa League ha pesato tanto, ci tenevano molto ad andare avanti ed uscire dall'Europa come sono usciti loro è un dispiacere".

Medie voto alla mano i peggiori finora sono stati gli esterni.

"Sono quei giocatori che negli altri anni hanno speso tantissimo, hanno subito un calo anche fisico e mentale e questa sosta gli farà solo bene. L'Atalanta ha solo bisogno di una vittoria perché a giocare bene gioca bene. Gomez deve tornare al gol e c'è bisogno del miglior Ilicic".

Nel frattempo l'attacco continua a non segnare.

"Da Zapata chiunque si aspetta qualcosa in più e che vada meglio a livello realizzativo. Quando l'hanno preso sono stato il primo a dire che non ho mai visto l'Atalanta spendere così tanto per un centravanti: per me è un ottimo attaccante, ma poi alla fine a parlare è sempre il campo".