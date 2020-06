esclusiva Frosio: "Atalanta, stesso vigore. Mercoledì la Lazio si gioca lo scudetto"

L'Atalanta non fa sconti a nessuno. Solito piglio, solita aggressività. "E' ripartita da dove l'avevamo lasciata", dice a Tuttomercatoweb.com Pierluigi Frosio ex tecnico dei bergamaschi. "Ha ripreso il campionato col solito vigore atletico e mentale. La squadra di Gasperini fa quattro gol, le altre per ora più o meno solo uno...".

Il problema atletico a cui fanno riferimento certi tecnici insomma non esiste per l'Atalanta...

"L'Atalanta ha un tipo di gioco sempre basato su corsa e aggressività e quelle caratteristiche sono rimaste anche dopo lo stop. Nei primi dieci quindici minuti il Sassuolo ha avuto più occasioni ma magari va presa in considerazione la questione psicologica di trovarsi in uno stadio vuoto. La mente e la concentrazione comunque in questi casi ti fanno restare in partita. Vedendo poi le gare di Coppa Italia a tratti si vedeva una squadra giocar bene poi l'altra riemergeva. E' difficile in questa situazione capire bene le reali possibilità di una formazione o di un'altra. I valori tecnici restano, sono da valutare quelli di squadra".

Mercoledì c'è Atalanta-Lazio...

"Partita bellissima ma anche con tantissimi punti interrogativi. Comunque non credo che i biancocelesti abbiano perso le loro caratteristiche, in più hanno una spinta eccezionale che gli deriva dalla possibilità di arrivare al titolo. Credo che la Lazio si possa addirittura giocare lo scudetto in questa partita".

Gasperini ieri intanto si è fatto espellere sul 4-0

"Gli allenatori in campo non guardano al fatto se sei in vantaggio e hai già chiuso la partita. Ad un certo punto un tecnico a vittoria ormai acquisita potrebbe anche sedersi in tribuna a bersi un goccio di prosecco ma non è così. Quando sei dentro la partita il 4-0 non esiste. Ed emotivamente spesso l'allenatore può anche andare un po' oltre. L'aspetto agonistico ti porta a questo. E' come quei giocatori che dopo aver commesso un fallaccio dicono all'arbitro: 'Non l'ho neanche toccato...'