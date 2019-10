ESCLUSIVA TMW - Galderisi: "Tonali che personalità. Italia con un gran cuore"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quale Nazionale per gli Europei? Tanti giocatori sono già sicuri del posto oggi, ma restano ancora vari mesi prima di arrivare a giocare la competizione continentale. "In quattro-cinque mesi possono cambiare tante cose. Mancini è riuscito a portare dentro il gruppo giocatori di spessore anche umano. Le scelte finali verranno fate in base alla condizione di forma", dice a TMW Giuseppe Galderisi, allenatore. "Più che i nomi credo sia importante sottolineare il lavoro portato avanti da Mancini che ha costruito una squadra solida che sarà capace di lottare contro tutti".

A centrocampo la scelta è vasta...

"Ed è bello che ci sia una possibilità così ampia. E' una Nazionale che ha spirito e qualità. Se tutti stanno bene sarà dura scegliere. Tonali è fantastico, l'avevo già visto in B. E' incredibilmente forte, ha personalità, è sfacciato. Credo proprio che lo vedremo così come Zaniolo. E poi naturalmente ci sono Verratti, Jorginho, Barella, Sensi, Pellegrini, Cristante. Ripeto, scelta amplissima. Ma mi piace la bellezza di ciò che si sta creando".

Berardi potrà ritagliarsi uno spazio?

"Ha cinque mesi per dimostrare il suo valore. Mancini è attento nel valutare i giocatori. Ma in generale aggiungo che c'è un bel cuore in questa Nazionale, come ai nostri tempi"