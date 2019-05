ESCLUSIVA TMW - Gasp miglior tecnico della A, Milanetto: "Vuole il bel calcio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Una stagione strepitosa". La commenta così Omar Milanetto, ex capitano e dirigente del Genoa, commentato il miracolo compiuto da Gian Piero Gasperini: "È andato in Champions League, ha fatto ancora meglio rispetto a tutti gli altri anni. Il terzo posto in classifica è straordinario, è difficile fare meglio di così".

Come si può fare?

"Continuano a giocare un bel calcio, è sempre stata una sua prerogativa, fare un gol più dell'avversario. Aggredisce in avanti, facendo scalare il centrocampista prima e il difensore poi. Fa di tutto per inculcare nella testa dei giocatori le proprie idee, il suo segreto è nel lavoro. L'Atalanta è una macchina perfetta".

Meglio del Genoa di dieci anni fa?

"Per principio dico di no, perché era la mia squadra, aveva dei giocatori e delle individualità più forti. Non ci sono Milito o Thiago Motta, però ha fatto meglio con loro".

L'Atalanta gioca a memoria.

"Perché ogni giorno cerca di ricreare quello che succede in partita. Spesso il giocatore si trova in una situazione già vista un miliardo di volte in allenamento, quindi pensa velocemente e sa già cosa fare".