esclusiva Ghedin: "Allenamenti Lazio? Bisogna attenersi al decreto del Governo"

La Lazio tornerà ad allenarsi il 23 marzo. Una scelta che ha fatto discutere, creando non poche polemiche vista la delicata situazione che stiamo vivendo e anche in considerazione del fatto che il campionato non riprenderà il 3 aprile. "E' difficile dare un'opinione. Il governo - dice Pietro Ghedin, ex laziale - ha dato l'input che fino al 23 marzo tutto è bloccato, poi bisogna vedere che cosa succede. Magari ci saranno altri decreti con cui verrà protratto il periodo. Il calcio ha tanti problemi ma prima di tutto viene la salute di ognuno, anche dei calciatori. Bisogna attenersi al governo, altro è difficile dire. Il momento è delicatissimo, per ora siamo messi male".

Che pensa della possibilità di riprendere il campionato all'inizio di maggio?

"Dipende da come vanno le cose, da quanto dura questo virus. Non si capisce ancora cosa potrà succedere perchè stanno studiando la situazione e si va avanti giorni per giorno"

C'è anche la possibilità dell'annullamento del campionato...

"Ho letto che Gravina non esclude niente. Ripeto, dipende da questo virus: se si trovano gli antidoti e se c'è il tempo per rifare una preparazione e giocare le ultime partite. Ci sono anche un sacco di problemi economici per le società. Se non lavori non vieni pagato e c'è un susseguirsi di fatti difficili da interpretare. Io non aspetto altro che il ritorno del calcio ma anche che la salute sia perfetta. Purtroppo in questo momento ognuno ha la sua idea sul virus. Aspettiamo i fatti, perchè uno più uno deve fare due".