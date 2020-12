esclusiva Ghedin: "Lazio, si può far meglio ma il tempo c'è. La squadra è forte"

Pietro Ghedin grande ex laziale resta fiducioso. La formazione di Inzaghi non decolla in campionato e il pari di ieri col Benevento alla fine è abbastanza deludente. "Si va avanti tra alti e bassi - dice a TMW - ma non si può sempre andare a mille all'ora. Ieri è stata una gara sofferta in cui la squadra poteva vincere ma anche perdere".

E' una Lazio che risente delle fatiche di Champions?

"Intanto in Champions è andata avanti. E' un impegno pesante ma la squadra c''è, è valida. Vedo 15-18 giocatori di livello alto. E' chiaro che bisogna valutare tante situazioni particolari tra cui il Covid ma io resto convinto che la rosa ci sia".

Anche nel mercato estivo la Lazio ha operato bene? Oppure poteva far di più?

"Mi sembra che il club abbia speso molti soldi poi è chiaro che un allenatore non è mai contento e vorrebbe sempre di più. I grandi giocatori ti aiutano a vincere, ma la Lazio ha grandi calciatori. Vincere lo scudetto o la Champions è difficile per tutti, non solo per i biancocelesti".

Il quarto posto si allontana?

"Mancano cinque mesi alla fine del campionato, c'è tempo per recuperare. E' lunga e c'è anche la doppia sfida col Bayern..."-

Al posto di Inzaghi cosa direbbe alla squadra?

"Niente, io posso parlare da tifosi e dico che si può far meglio ma c'è tempo".