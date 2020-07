esclusiva Grassia: "Pioli gran lavoro, la squadra ha gamba. Rangnick voleva anche Vlahovic"

Intervenuto nel corso del TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com, Filippo Grassia ha espresso le sue sensazioni sulla conferma di Pioli al Milan: "Ho sentito nelle ore scorse Massimo Morales, che doveva far parte dello staff di Rangnick e mi diceva che c'erano problemi tra il Milan e il Lipsia anche per quel che riguarda l'ultimo periodo dei rossoneri che è stato straordinario visti i 23 punti conquistati dalla ripresa del campionato, come l'Atalanta. Con Rangnick ci sarebbero state sorprese. Voleva Vlahovic e non so se ora rientri ancora nei piani del Milan visto che Ibra con Pioli può restare e c'è un Rebic che è diventato un vero stoccatore. Pioli ha fatto un ottimo lavoro e ha trovato in Kjaer un degno compare di Romagnoli, ha dato le chiavi del gioco Bennacer, ha avuto un buon apporto da Calhanoglu. Da sottolineare che questo Milan ha una buonissima condizione atletica e sa essere dinamico e incisivo, ha gamba più di altre squadre. E poi credo che Pioli ai primi di giugno abbia detto alla squadra: "Facciamogli vedere cosa sappiamo fare". E quel facciamogli era rivolto a Gazidis che aveva pensato di sostituirlo. Lo spogliatoio ha risposto bene, perchè quando un gruppo di giocatori sa che il tecnico cambierà a volte prende le distanze".