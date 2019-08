ESCLUSIVA TMW - Graziani: "Torino ieri ingenuo. Roma, prendi subito Kalinic"

Sconfitta che brucia quella di ieri del Torino con il Wolverhampton. "Ma la speranza di passare ai gironi dell'Europa League è sempre l'ultima a morire", spiega a TMW Ciccio Graziani. "Gli inglesi si sono dimostrati più bravi e più furbi. Il Toro ha commesso errori imperdonabili. Izzo in occasione del gol di Jimenez si è fatto saltare. Ha voluto tentare di prendere il pallone anzichè far fallo. Meglio un'ammonizione che beccare gol. E anche sulla punizione dal limite che ha portato al gol dell'uno a zero serviva stare con la difesa due metri più avanti. Più gente porti in area peggio è".

Che pensa invece delle parole di Cairo su Ribery: ha detto che è semplicemente un colpo mediatico...

"Rispetto le idee degli altri. La Fiorentina comunque ha fatto questo affare in cui ci potrà anche essere qualcosa di mediatico ma comunque Ribery è un colpo importante e porta qualità e tecnica. Muscolarmente mi dicono che dimostri trent'anni e l'anno scorso ha sempre giocato. Porta esperienza, necessaria per far crescere i giovani. Sarà un punto di riferimento per professionalità, personalità e carisma"

Sulla Roma che idea si è fatto?

"Se prende Kalinic fa una bella squadra. Adesso è già competitiva, gli acquisti sono stati interessanti ed è stato tenuto Dzeko. E' una Roma che può rompere le scatole per il quarto posto".

Kalinic le piace nonostante gli ultimi anni negativi?

"Mi è sempre piaciuto. E in ogni caso è difficile trovare spazio all'Atletico quando hai davanti Griezmann e Diego Costa. In alternativa a Dzeko o in coppia con lui Kalinic potrebbe essere un ottimo acquisto. Se mi chiedessero un parere, direi: prendetelo immediatamente".