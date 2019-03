ESCLUSIVA TMW - Quaglia re della Top 100, D'Agostino: "Intrattabile senza gol"

© foto di Fabrizio Pozzi

E' Fabio Quagliarella il miglior calciatore della Serie A dopo 28 turni disputati, secondo le medie voto raccolte da Tuttomercatoweb.com. L'attaccante della Sampdoria, nonostante le 36 primavere, ha realizzato 21 gol meritando anche la convocazione di Roberto Mancini per le sfide di qualificazione a Euro 2020 contro Finlandia e Liechtenstein. A commentare il rendimento del calciatore di Castellammare di Stabia, che può vantare una media voto di 6,685, attraverso le colonne di TMW ci ha pensato il suo ex compagno di squadra Gaetano D'Agostino.

Quagliarella sta vivendo una seconda giovinezza, è rigenerato con la maglia doriana. "Ti dirò di più, non è mai stato giovane. Nel senso che s'è sempre curato tantissimo, sotto ogni aspetto. Lo faceva già quando abbiamo giocato insieme, dal 2007 al 2009 a Udine. Dall'alimentazione alla forma fisica, ricordo che quando non segnava per due gare di fila diventava intrattabile. Fabio è sempre stato professionale, per questo il rendimento di questa annata non mi meraviglia assolutamente".

Tra l'altro Mancini punta su di lui per queste partite. "Fa bene, non vedo Quagliarella fuori dal giro della Nazionale. Ora è nel gruppo, può esserlo anche tra quattrordici mesi quando l'Europeo sarà alle porte. Se dovesse andare avanti così, merita certamente di far parte dei 23 per quella grande competizione".

La sua esperienza, tra l'altro, può essere utile anche per i giovani del gruppo. "Assolutamente sì, l'esperienza non conta soltanto in difesa. Si parla tanto della maturità di Chiellini, Bonucci e - fino all'anno scorso - Buffon per la maglia azzurra. Vale anche per il reparto offensivo, Fabio può essere molto utile ai vari Zaniolo, Chiesa, El Shaarawy, Kean e agli altri ragazzi".

Zaniolo ha già conquistato la Roma, ora vede anche il debutto in Nazionale. "Sta facendo bene in giallorosso, ha già esordito in Champions League e ha dimostrato di avere grandi qualità. Può essere il futuro della Nazionale, come Chiesa e i tanti giovani che Mancini sta seguendo".

Mister D'Agostino ha salutato l'Alessandria circa un mese fa, ora attende la nuova stagione per ripartire? "Esattamente, nel frattempo studio e seguo diversi allenatori. Purtroppo all'Alessandria non tutto è andato per il verso giusto, dispiace per questo ma nella carriera di un tecnico ci sta un passo falso. Peccato, ma non mi va di parlarne. Durante i prossimi mesi valuterò il miglior progetto per tornare in pista, anche se in Serie C non è facile. Si fa fatica a programmare in Serie A, figuriamoci nella terza divisione".