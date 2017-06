ESCLUSIVA TMW - Inter, ag. Banega: "Siviglia? Non escludo nemmeno PSG e altre"

Come spiegato nelle scorse ore, il Siviglia resta in pole position per l'acquisto di Ever Banega, anche se il Paris Saint-Germain (link a fine articolo per la situazione presentata nella mattinata di ieri) non può essere ancora considerato out da questa corsa di mercato.

La spiegazione arriva direttamente da Marcelo Simonian, agente del classe '88 di Rosario, che a TuttoMercatoWeb ha dichiarato: "Il Siviglia? Non escludo nemmeno il Paris Saint-Germain e altri club". Una breve, ma significativa frase che conferma che la società del 'Sánchez-Pizjuán' dovrà incrementare l'offerta (troppo pochi i 9 milioni di euro proposti) per riuscire a chiudere in tempi brevi.

In suo favore giocano però le tempistiche: la fretta da parte del ds nerazzurro Piero Ausilo, che entro il 30 giugno dovrà rientrare dal passivo di 30 milioni di euro in ottica Financial Fair Play, pone gli spagnoli in una posizione di vantaggio rispetto al PSG (che ha l'accordo con El Tanguito da circa due settimane): il club parigino dovrà infatti risolvere le situazioni relative a Marco Verratti e Grzegorz Krychowiak.