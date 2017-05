ESCLUSIVA TMW - Inter-Conte, il Chelsea risponde: offerto quadriennale da 12 milioni

Un vero e proprio botta e risposta. Continuo, senza esclusioni di colpi. Sfida totale tra Chelsea e Inter sul mercato. Non in Europa o sul mercato per qualche top player in particolare, ma per Antonio Conte. Sempre lui. Il grande sogno dei nerazzurri, il vero obiettivo di Suning Group.

Come spiegato nella giornata di ieri (cliccare il link a fine articolo per i dettagli in merito), in Corso Vittorio Emanuele stanno accelerando in modo importante per strappare il sì dell'attuale allenatore dei Blues, che dal canto proprio non ha ancora preso una decisione definitiva sul proprio futuro. Al contempo in quel di Londra stanno provando a correre ai ripari.

In particolare - secondo quanto constatato da TuttoMercatoWeb -, il patron russo Roman Avbramovich, intimorito di perdere il vero valore aggiunto di questa annata destinata a concludersi con la conquista della Premier League, avrebbe pronto per il classe '69 di Lecce un rinnovo quadriennale da 12 milioni di euro netti a stagione (con tanto di clausola rescissoria e maggior potere sul mercato). Ma l'accordo manca. E non solo per l'offensiva interista.

L'ex commissario tecnico azzurro, infatti, pretenderebbe una buonuscita pari a 20 milioni di euro in caso di addio anticipato. Senza dimenticare tutti i problemi tra le parti (in merito ai quali si è scritto nel dettaglio su TMW nel corso delle ultime settimane) che hanno creato questa strana situazione interna. Chelsea quindi grande in campo - questo è chiaro -, ma a dire di Conte non altrettanto dal punto di vista societario. Intanto lui riflette e valuta. Con l'Inter che c'è e non molla di un centimetro.