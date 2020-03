esclusiva Inter-Getafe, De la Rosa (As): "Il presidente vuole mettere pressione alla UEFA"

vedi letture

Inter-Getafe a rischio. Le parole del presidente degli iberici, Ángel Torres, sono nette: "Non possiamo viaggiare a Milano". Ai microfoni di Tuttomercatoweb, José Antonio de la Rosa, giornalista che segue da vicino le vicende degli azulones, prova a fare chiarezza sulla questione: "Il Getafe si sta preparando regolarmente come se la partita di domani si dovesse giocare. La squadra segue il piano. Per andare a Milano serve un permesso dal Ministero dello sviluppo e c'è già l'ok da parte dell'istituzione. Peraltro è stata già fissata e confermata la conferenza stampa, del tecnico Bordalas e di Damian Suarez. Per cui mi chiedo: perché fissare la conferenza stampa, confermarla se la sera prima il presidente ha detto di non voler mandare la squadra a Milano?".

Scelta decisamente incoerente

"Esatto, va sulla via opposta su quanto invece il Getafe sta facendo. Per la cronaca, anche l'aereo è prenotato, quindi è tutto pronto per andare regolarmente a giocare. Converrebbe a questo punto allo stesso presidente indire una conferenza stampa. Ad ogni modo nulla è ancora è deciso, anche se una decisione definitiva me la aspetto già oggi. Credo che le dichiarazioni di Torres servano soprattutto a mettere pressione alla UEFA, che nonostante la situazione attuale sembra voler far giocare le partite".

Qual è attualmente la situazione in Spagna?

"Per ora si continuerà a giocare. A porte chiuse e senza attività stampa come le conferenze. Seguirò il Getafe, come tutti a questo punto, da casa".