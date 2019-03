© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto Samaden, responsabile del settore giovanile dell'Inter, ha parlato di Eddy Salcedo, attaccante della Primavera in prestito con diritto di riscatto. "Alle volte ci si dimentica che è un ragazzo del 2001, non è una cosa comune che giochi in prima squadra e che ha il diritto di non dovere andare a 200 all'ora. In Nazionale Under 19 sta facendo vedere grandi cose, in prima squadra sta dimostrando di potersi allenare con profitto. È in grande crescita, poi la discriminante per i giovani è quando escono e giocano con i grandi, penso che anche per lui sia così. Che possa succedere nella prima squadra del Genoa, dell'Inter o in A, si vedrà".