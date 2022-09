Inter, Salcedo scende in Serie B: l'ex Spezia ha l'accordo con il Bari. Presto la firma

Dopo il prestito dello scorso anno allo Spezia, Eddie Salcedo è tornato all'Inter, che in questi minuti ha definitivo una sua nuova cessione, questa volta in Serie B, al Bari. L'attaccante italiano scende così di categoria, pronto a mettersi in mostra la maglia dei pugliesi, con cui troverà più spazio e minuti. Presto la firma e l'inizio della nuova avventura.