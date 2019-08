ESCLUSIVA TMW - Intermediario Lovren: "La Roma è la sua priorità"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Lovren ha dato grande apertura per un approdo alla Roma". A sostenerlo è Alessandro Luci, Ceo della Football Factory e intermediario di Arena11sport group per l'eventuale passaggio del croato in Italia. "Credo sia una cosa ovvia visto che parliamo di una grande piazza. Dopo l'arrivo di Petrachi e Fienga si inizia a respirare un'aria nuova e sana, oltre a una programmazione per un grande futuro".

La trattativa è saltata?

"Ritengo che ogni operazione porti delle problematiche, delle criticità, soprattutto se importante come per un calciatore del calibro di Lovren che negli ultimi due anni ha raggiunto la finale di Champions. Talvolta questi scogli si possono arginare, non so se potrà arrivare in giallorosso ma di certo la sua priorità, oggi, sarebbe quella".

Il calciatore è integro?

"Vorrei smentire qualsiasi problema di tipo fisico. Agli inizi dello scorso anno, dopo un campionato intero e la Coppa del Mondo da protagonista, sino alla finle contro la Francia, ha avuto problemi di sovraccarico pelvico che lo hanno tenuto bloccato nella parte iniziale del campionato".

Come vede la Roma?

"Credo che con due colpi importanti, uno in difesa e uno in attacco, potrà far ritornare quell'orgoglio smarrito negli ultimi due anni. Lovren è un campione e potrebbe blindare la difesa. Da tifoso sono entusiasta del rinnovo di Dzeko, un campione ideale nel gioco di Fonseca. E poi nel calcio mai dire mai".