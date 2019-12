ESCLUSIVA TMW - #JuveLazio, Vaciago: "HDR troppo positivo per cambiare"

Fonte: dal nostro inviato a Riyad, Arabia Saudita

Firma di Tuttosport, Guido Vaciago, commenta da Riyad la gara di oggi tra Juventus e Lazio, finale di Supercoppa Italiana per Tuttomercatoweb.com. "Viviamo qui un clima da romanzi del deserto, caldo di giorno ed escursione termica. E' il clima perfetto per giocare a pallone".

Che partita ti aspetti?

"Sarà bello vedere Sarri e Inzaghi contro se vedremo una gara aperta ma credo che cambierà qualcosa rispetto al campionato. Mi aspetto la Juventus col tridente che vorrà prendere il dominio dall'inizio, come fece all'Olimpico pur senza il tridente. Mi aspetto una Lazio che gli lasci il dominio perché ha dimostrato di poterla battere senza forzare, senza attaccare in modo continuo, giocando in contropiede come fatto a Roma".

E se dovesse rimanere uno fuori?

"Higuain mi pare quello col fiatone, che ha speso di più, anche se è quello che spende di più. Credo possa essere lui nel caso se dovesse giocare con Bernardeschi o con Douglas Costa ma mi aspetto quei tre davanti. Le indicazioni ricevute con Sassuolo e Sampdoria sono state troppo positive per trascurarle".