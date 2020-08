esclusiva La Juve ha scelto Pirlo, Mazzone: "Lo ammiro... Legge il gioco come pochi"

vedi letture

"Vai, Andrea! Vinci anche questa partita!". Tra i tanti messaggi arrivati al nuovo tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, c'è anche quello di Carlo Mazzone, che ha scelto proprio i microfoni esclusivi di TuttoMercatoWeb.com per dedicare un pensiero al suo ex calciatore. 'Carletto', d'altronde, non è stato certo un allenatore qualsiasi per il 'Maestro', tutt'altro. Fu proprio lui a inventarsi un nuovo ruolo per quel giovane e talentoso centrocampista in forza al Brescia nel 2001. Quello stesso ruolo che ha permesso a Pirlo di scrivere la storia in Serie A e in Nazionale.

"La panchina della Juve è una grande sfida per Andrea, sono davvero contento per lui", ci ha confessato ieri sera mister Mazzone appena pochi minuti dopo aver appreso la notizia. "Mi stanno già chiamando in tantissimi e posso solo dire che sono orgoglioso del suo fantastico cammino".

Si sarebbe mai immaginato di vederlo allenare un giorno i bianconeri?

"L'ho sempre ammirato... Già da giocatore leggeva il gioco in una maniera speciale, sempre a testa alta, e questa sua intelligenza calcistica lo aiuterà senza alcun dubbio nella sua nuova avventura. A Brescia, infatti, decisi di schierarlo play-maker proprio perché aveva una capacità unica di dirigere l'orchestra davanti alla difesa, ora avrà una visuale simile dalla panchina (ride, ndr)".

Che messaggio vuole mandargli?

"Penso che si meriti il meglio e gli faccio ovviamente il mio più sentito in bocca al lupo. Vai Andrea, vinci anche questa partita!".