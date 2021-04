esclusiva Lanna: "Roma, ci sono le energie per la semifinale. Bene il recupero di Smalling"

Nel corso del TMW News è intervenuto Marco Lanna che da ex giallorosso ha parlato anche della sfida di giovedì contro il Manchester United, valida per la semfinale d'andata di Europa League: "La Roma arriva all'appuntamento con le energie giuste per questa partita. La squadra - ha detto - sta puntando tutto su questa competizione. La Roma gioca bene ma deve trovare equilibri soprattutto in difesa. E può farcela con gli inglesi. Quando si attacca servirà far male visto che in fase difensiva non sono impeccabili. Ieri qualcosina in più la Roma poteva fare a Cagliari ma è anche vero che c'erano motivazioni diverse. Avrei tenuto conto anche del campionato ma giovedì sarà davvero fondamentale. Ieri però il match è servito per recuperare Smalling, un giocatore che guida il reparto e la cui assenza si è sentita".

