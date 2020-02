ESCLUSIVA TMW - Lucescu: “Inter, è il tuo anno. E io ricomincio dal Besiktas”

vedi letture

esclusiva Lucescu: “Inter, è il tuo anno. E io ricomincio dal Besiktas”

“Che carattere l’Inter nel derby. Questo è l’anno dei nerazzurri, hanno una fame incredibile. Merito di Conte, del club, di tutto l’ambiente. Si vede la mano dell’allenatore”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex allenatore dell’Inter, Mircea Lucescu, analizza il momento dei nerazzurri dopo la vittoria nel derby contro il Milan.

In casa Inter dopo il derby c’è tutto per pensare positivo.

“Si, è l’anno dell’Inter. Non sarà facile perché la Juve non mollerà la presa, ma anche la vittoria nel derby, per come è maturata, è un segnale. Poi è arrivato Eriksen, uno che ha grandissima esperienza. E che bravo Lukaku. Questa squadra mi piace”.

Sorride un po’ meno, invece, il Brescia.

“Certi presidenti pensano che basti cambiare allenatore per risolvere i problemi. Non puoi cambiare modulo, abitudini, tutto in poco tempo. Non è facile. Per il Brescia sarà complicato salvarsi, peccato. Corini non doveva essere esonerato già la prima volta, è stato un errore mandarlo via. Il Brescia era la sua squadra”.

Mister, e lei? Può tornare nel calcio in altre vesti?

“Si. Probabilmente darò una mano al Besiktas nelle vesti di consulente, direttore tecnico, dovrò incontrare il presidente. Vedremo se ci metteremo d’accordo”.