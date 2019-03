© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In estate ha contribuito a portarlo a Novara dal settore giovanile dell'Atalanta. Oggi Carlo Alberto Ludi, ex ds del club piemontese, descrive a TuttoMercatoWeb.com Alessandro Mallamo, centrocampista classe 1999, talento numero 84 della classifica dei "I 100 Giovani d'Italia" stilata dalla nostra redazione. "Alessandro si identifica perfettamente nella mezzala di un centrocampo a tre che all'occorrenza può essere utilizzato anche da esterno d'attacco. Destro di piede può comunque giocare su ambo i lati del campo. Dotato di buona tecnica riesce anche a produrre una buona mole di gioco. Magari per essere davvero di altissima fascia avrebbe avuto bisogno di qualche centimetro in più in altezza. Un paragone? Essendo un prodotto del settore giovanile della Dea il riferimento perfetto è Giacomo Bonaventura"