ESCLUSIVA TMW - Manicone cita Conte: "Crescita Inter fatta di step"

Fonte: Alessandro Rimi

© foto di Federico Gaetano

Antonio Manicone, ex centrocampista ed allenatore fra le altre dell'Inter, ha parlato del momento nerazzurro ai microfoni di TMW a margine dell'evento 'Il calcio può essere scuola?': "La Juve è da più anni ad alti livelli e ha vinto tanti campionati, per questo per me resta la favoritissima. L'Inter sta cercando di creare qualcosa di duraturo e lo sta facendo molto bene, cercando di compattare gruppo, squadra e società. Ci vuole tempo, ma a Dortmund io ho visto un grandissimo primo tempo. Serve avere bene in mente le cose che si vogliono fare cercando di evitare quelle fatte meno bene. Si tratta di un percorso, sono degli step e io ho fiducia in Conte e in ciò che sta facendo la società".

Conte che parla di promesse non mantenute?

"Di facile nel calcio non c'è niente. Servirebbe chiedere a Conte con chi ce l'avesse. Ma per me l'essere secondi ad un punto dalla Juve in campionato e col futuro in Champions nelle proprie mani sono aspetti positivi, soprattutto pensando al primo tempo col BVB. Non dimentichiamoci che l'Inter ha incontrato una grande squadra, con esperienza europea e un grande allenatore in panchina".

Ma Conte ha sbagliato qualcosa a Dortmund?

"Non ha sbagliato niente, dall'altra parte aveva contro un BVB che a livello europeo è una big. Sa dove può far meglio e dove la società può migliorare, ma come ho detto è un percorso, serve essere sicuri e determinati perché l'Inter è sulla buona strada".